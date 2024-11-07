Гришин: разговоры про ноябрьский спад ЦСКА — ерунда, нет никакой тенденции

Бывший российский футболист Александр Гришин высказался об игре ЦСКА.

«Что-то не получается у ЦСКА, об этом может говорить только тренер команды. Видно, что в атаке ЦСКА играет плохо. Это произошло после последнего перерыва на сборные. Разговоры про ноябрьский спад ЦСКА — это ерунда, никакой тенденции. Каждый тренер ведёт свою подготовку по-своему, это высосано из пальца. А хороший тренер проходит эти спады незаметно. У «Краснодара» ведь нет спада. Если бы один тренер работал лет 10 и каждый ноябрь у ЦСКА возникали бы проблемы, то можно было бы говорить о том, что это не случайность. А здесь просто стечение обстоятельств», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.