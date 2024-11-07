Аршавин — о матчах России с Брунеем и Сирией: слабые соперники, а что делать?

Бывший российский футболист, а ныне заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался в преддверии товарищеских матчей сборной России с национальными командами Брунея и Сирии.

— Сборная России в ноябре сыграет с Брунеем и Сирией.

— Один из матчей я даже буду комментировать! Посмотрю вживую, ха-ха. Но понятно, что соперники слабые. А что делать?

— Нужны ли такие игры?

— Если бы не было игр, то ничего бы страшного не случилось. Но есть же вопрос выполнения обязательств перед спонсорами, — приводят слова Аршавина «Известия».

Напомним, 15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).