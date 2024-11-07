Янбаев: то, что Галицкий делает в Краснодаре, — просто вау. Он заслужил стать чемпионом

Бывший защитник «Краснодара» Ренат Янбаев высказался о структуре, которую выстроил Сергей Галицкий в своём клубе.

«В «Краснодаре» всё хорошее на самом деле. Как Сергей Николаевич там всё выстроил. Сейчас уже говорят, у них новая база. Но и при мне там был топ-уровень — нигде такого не видел. Даже в «Зените» или в «Локомотиве». А то, что я не играл… Значит, был слабее, ничего страшного. На моих позициях играли более молодые Рамирес, Петров — и хорошо себя проявляли. Я вообще за это не жалею. Всё было по-честному. Но за тот год, что я тренировался там, своими глазами увидел, как все относятся к своему делу и к этому клубу. Начиная от персонала и заканчивая владельцем. Сам Сергей Николаевич на вертолёте прилетает на базу, смотрит тренировки онлайн из офиса, вместе с футболистами кушает в столовой, интересуется делами. Человек полностью участвует в процессе, живёт командой — это же круто. Сейчас они идут на первом месте и, считаю, заслужили стать чемпионами. Мне прямо хочется, чтобы в этом сезоне «Краснодар» стал чемпионом, потому что Сергей Николаевич это заслужил. Потому что то, что он там делает, — это вау. Я сам всё это видел своими глазами. В «Краснодаре» все живут этой мечтой, начиная от охранников и заканчивая главным тренером», — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полную версию интервью с Янбаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.