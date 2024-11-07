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Радимов: игра «Краснодара» впечатляет! Когда они забивают — не останавливаются

Радимов: игра «Краснодара» впечатляет! Когда они забивают — не останавливаются
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Известный в прошлом российский футболист Владислав Радимов оценил игру «Краснодара» в текущем сезоне. Также он объяснил, почему проголосовал за Мурада Мусаева при выборе лучшего тренера Российской Премьер-Лиги в октябре.

«Я в прошлом месяце проголосовал за Галактионова, а все остальные эксперты – за Мусаева. Исправляюсь сейчас. Тогда я сказал, что у Мусаева ещё всё впереди, и вот этот момент пришёл, он всё доказал классными победами. Команда играет здорово, все игроки – в отличной форме. И главное, когда команда забивает, то не останавливается. Игра «Краснодара» очень впечатляет», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

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