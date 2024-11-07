Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — ПАОК. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пожить в США, поиграть против Месси — это круто». Янбаев — о выборе Алексея Миранчука

«Пожить в США, поиграть против Месси — это круто». Янбаев — о выборе Алексея Миранчука
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара» Ренат Янбаев оценил переход Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед» из США.

«А я, кстати, за «Интер Майами» слежу. Лёша четыре года на хорошем уровне провёл в Италии — в «Аталанте» и «Торино», выиграл Лигу Европы. В последнем сезоне хорошо себя в Бергамо проявил, лучшим игроком месяца признавался. 29 лет — самый расцвет. Наверняка ему сделали хорошие условия в «Атланте», он себя чувствует лидером клуба. Да и просто пожить в США, поиграть против Месси — это же круто! Плюс сейчас МЛС будет развиваться. Может, звёзды уровня Месси и Суареса поедут в Штаты, как в Саудовскую Аравию. Может, Неймар приедет к Месси», — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полную версию интервью с Янбаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме
Янбаев: то, что Галицкий делает в Краснодаре, — просто вау. Он заслужил стать чемпионом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android