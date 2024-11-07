«Пожить в США, поиграть против Месси — это круто». Янбаев — о выборе Алексея Миранчука

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара» Ренат Янбаев оценил переход Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед» из США.

«А я, кстати, за «Интер Майами» слежу. Лёша четыре года на хорошем уровне провёл в Италии — в «Аталанте» и «Торино», выиграл Лигу Европы. В последнем сезоне хорошо себя в Бергамо проявил, лучшим игроком месяца признавался. 29 лет — самый расцвет. Наверняка ему сделали хорошие условия в «Атланте», он себя чувствует лидером клуба. Да и просто пожить в США, поиграть против Месси — это же круто! Плюс сейчас МЛС будет развиваться. Может, звёзды уровня Месси и Суареса поедут в Штаты, как в Саудовскую Аравию. Может, Неймар приедет к Месси», — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полную версию интервью с Янбаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.