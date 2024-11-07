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Александр Хаджи: дисквалифицировал бы Рошу до конца сезона — он зачинщик и провокатор

Александр Хаджи: дисквалифицировал бы Рошу до конца сезона — он зачинщик и провокатор
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Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о драке, которая произошла между футболистами в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Я бы дал Роше пять игр дисквалификации. Он по-настоящему бил кулаком в лицо! Ну куда это? Роша — зачинщик и провокатор, раньше в ЦСКА таких не было. За такие вещи я бы его вообще дисквалифицировал до конца сезона. Троим, кажется, досталось. В том числе и судье. Хватать за лицо тоже некрасиво, но Литвинов провинился намного меньше», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» состоялся 2 ноября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые.

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