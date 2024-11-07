Александр Хаджи: дисквалифицировал бы Рошу до конца сезона — он зачинщик и провокатор

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о драке, которая произошла между футболистами в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА.

«Я бы дал Роше пять игр дисквалификации. Он по-настоящему бил кулаком в лицо! Ну куда это? Роша — зачинщик и провокатор, раньше в ЦСКА таких не было. За такие вещи я бы его вообще дисквалифицировал до конца сезона. Троим, кажется, досталось. В том числе и судье. Хватать за лицо тоже некрасиво, но Литвинов провинился намного меньше», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» состоялся 2 ноября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые.