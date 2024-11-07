«Скоро частично начнёт работать в общей группе». Семак — о Глушенкове

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии нападающего Максима Глушенкова. Ранее Глушенков получил травму задней поверхности бедра в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (5:1). Встреча состоялась 2 октября.

«Есть ли новости по Максиму Глушенкову? Максим потихоньку восстанавливается по своей программе, скоро частично начнёт работать в общей группе. Будем смотреть на его состояние, насколько он будет готов тренироваться вместе с командой», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В ближайшем туре чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде с «Ахматом» 10 ноября.