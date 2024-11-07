Дегтярёв призвал не давить на Карпина с предложениями вызвать Дзюбу в сборную России

Министр спорта России Михаил Дегтярёв считает, что решение о том, стоит ли вызывать форварда «Акрона» Артёма Дзюбу в сборную России, должно оставаться за главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Выбор игроков на матч — прерогатива главного тренера. И влиять на его решения путём давления через СМИ неправильно. Тем более международные товарищеские матчи — это важный опыт для молодых игроков, а не только шоу. Поэтому тренер, полагаю, исходит ещё и из этих соображений, чтобы команда сыгрывалась, чтобы все ключевые игроки успели попробовать себя на поле с реальным соперником. А Артём Дзюба и так уже заработал репутацию отличного игрока и любимца большого количества болельщиков», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Дзюба не провёл за сборную ни одного матча после того, как главным тренером национальной команды стал Карпин. 15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).