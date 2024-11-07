Тренер «Астон Виллы» Эмери назвал справедливым первое поражение в сезоне ЛЧ от «Брюгге»

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге». Встреча состоялась вчера, 6 ноября. «Астон Вилла» проиграла с минимальным счётом 0:1. Единственный гол забил полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен с пенальти. Он отличился на 52-й минуте.

«Мы очень хорошо сыграли в первом тайме. Во втором допущенная нами ошибка стала ключевой, после забитого мяча «Брюгге» очень хорошо защищался. Результат матча считаю справедливым. «Брюгге» сыграл очень хорошо», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Это первое поражение «Астон Виллы» в общем этапе Лиги чемпионов.