«Красное Знамя» из Ногинска летом приглашало Артёма Дзюбу

Спортивный директор клуба «Красное Знамя» из Ногинска Ренат Янбаев рассказал, что прошлым летом клуб приглашал в свой состав Артёма Дзюбу.
— От более возрастных звёзд вроде Павлюченко принципиально отказались?
— А сейчас нет таких свободных звёзд. Хотели летом Артёма Дзюбу пригласить, но он сказал, что ещё как минимум сезон отыграет в профессиональном футболе. Именитые ребята приезжают в Ногинск только на игры, без тренировок.
— Как Дзюба отреагировал на предложение из ЛФЛ?
— Спокойно. Сказал, что ещё задержится в профи, и не обманул. Возможно, когда он закончит в РПЛ, вернёмся к этому вопросу. У нас каждый сезон какие-то звёзды — это пожелание руководителя. Для народа. Болельщики ходят на них. Для города тоже престижно, что такие уважаемые люди популяризируют футбол в Ногинске, — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полную версию интервью с Янбаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.