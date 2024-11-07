Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, чем опасен «Ахмат» в РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о грозненском «Ахмате» перед матчем 15-го тура чемпионата России. Встреча состоится 10 ноября.

«Чем опасен «Ахмат» в своей вариации чемпионата России? Состав достаточно хороший, крепкий, много игроков индивидуально сильных. Много собрано в команде дриблёров, игроков, у которых хорошо поставлен дальний удар. Опасны они, естественно, и в контратаках, и в быстрых атаках, на стандартных положениях есть игроки, которые могут пробить штрафной, исполнить хорошо угловой. Я думаю, что нас ждёт очень сложный матч. Традиционно практически все матчи за редкими исключениями складываются для нас очень тяжело в Грозном», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».