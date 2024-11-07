Ерохин выразил надежду, что у Шатова всё получится в «Урале» на посту главного тренера

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал назначение Олега Шатова исполняющим обязанности главного тренера «Урала».

— Получится ли у Шатова на посту главного тренера «Урала»?

— Во-первых, хотелось бы поздравить его, пожелать, чтобы всё сложилось как можно удачнее. Непростая сейчас ситуация у «Урала». Тем не менее, зная его человеческие и профессиональные качества, думаю, в качестве тренера у него тоже всё должно получиться. Думаю, что задача выхода в РПЛ стоит перед ним. Частая смена тренера добавляет эмоций команде, — приводит слова Ерохина «ВсеПроСпорт».

Накануне, 6 ноября, было объявлено об увольнении главного тренера «Урала» Евгения Аверьянова. Решение об отставке принято руководством клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. После 17 туров нынешнего сезона Мелбет Первой лиги «Урал» набрал 27 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится московское «Торпедо», у которого 33 очка после аналогичного количества матчей.