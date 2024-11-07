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Бубнов высказался о матче Кубка России «Спартак» — «Ростов»

Бубнов высказался о матче Кубка России «Спартак» — «Ростов»
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Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал поражение «Спартака» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 71'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

«Спартак» вышел на игру практически оптимальным составом. Немного непонятно только, почему в центре обороны играл Литвинов. Руслан пропускает следующую игру чемпионата, и неплохо было бы дать возможность сыграться новой паре центральных защитников.

Столичный коллектив владел преимуществом, но воплотить его в забитые мячи не сумел. Ключевым эпизодом, повлиявшим на его поражение, стал незабитый пенальти. Реализуй Барко 11-метровый — во втором тайме красно-белым было бы гораздо легче. Хорошая готовность помогла гостям вести борьбу с соперниками от первой и до последней минуты», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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