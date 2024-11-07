Бубнов высказался о матче Кубка России «Спартак» — «Ростов»

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал поражение «Спартака» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:1).

«Спартак» вышел на игру практически оптимальным составом. Немного непонятно только, почему в центре обороны играл Литвинов. Руслан пропускает следующую игру чемпионата, и неплохо было бы дать возможность сыграться новой паре центральных защитников.

Столичный коллектив владел преимуществом, но воплотить его в забитые мячи не сумел. Ключевым эпизодом, повлиявшим на его поражение, стал незабитый пенальти. Реализуй Барко 11-метровый — во втором тайме красно-белым было бы гораздо легче. Хорошая готовность помогла гостям вести борьбу с соперниками от первой и до последней минуты», — приводит слова Бубнова Sportbox.