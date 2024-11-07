Медина: Станкович даёт возможность каждому в «Спартаке», важно ей пользоваться

Нападающий московского «Спартака» Хесус Медина высказался о работе с главным тренером Деяном Станковичем.

«Станкович доверяет нам всем. Мне кажется, что он даёт возможность каждому из нас. Важно пользоваться моментами и возможностями. Он дал мне шанс в своё время. У меня была травма, но сейчас я потихоньку возвращаюсь. Мне нужно использовать каждую минуту, которую мне дают», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 25 очков за 14 матчей. На первом месте находится «Краснодар» (36).