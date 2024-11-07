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Антуан Гризманн прокомментировал победу «Атлетико» над «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Антуан Гризманн прокомментировал победу «Атлетико» над «ПСЖ» в Лиге чемпионов
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о победе над «ПСЖ» (2:1) в матче общего этапа Лиги чемпионов. Француз в компенсированное время отдал голевую передачу на Анхеля Корреа.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Заир-Эмери – 14'     1:1 Молина – 18'     1:2 Корреа – 90+3'    

«Эта победа нам очень поможет. Все видели «Атлетико», против которого очень сложно играть. Подобные игры делают нас сильнее. Нам немного повезло, но таков футбол. С «Лиллем» мы должны были побеждать, но проиграли. Нам есть над чем работать. Я счастлив играть здесь [на родине]. Это очень хороший стадион, но ещё больше я рад и горд, что на мне сейчас футболка «Атлетико», — рассказал Гризманн испанскому телеканалу Movistar.

Следующую встречу в рамках Лиги чемпионов «Атлетико» проведёт также на выезде с пражской «Спартой» 26 ноября.

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