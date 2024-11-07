Антуан Гризманн прокомментировал победу «Атлетико» над «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о победе над «ПСЖ» (2:1) в матче общего этапа Лиги чемпионов. Француз в компенсированное время отдал голевую передачу на Анхеля Корреа.

«Эта победа нам очень поможет. Все видели «Атлетико», против которого очень сложно играть. Подобные игры делают нас сильнее. Нам немного повезло, но таков футбол. С «Лиллем» мы должны были побеждать, но проиграли. Нам есть над чем работать. Я счастлив играть здесь [на родине]. Это очень хороший стадион, но ещё больше я рад и горд, что на мне сейчас футболка «Атлетико», — рассказал Гризманн испанскому телеканалу Movistar.

Следующую встречу в рамках Лиги чемпионов «Атлетико» проведёт также на выезде с пражской «Спартой» 26 ноября.