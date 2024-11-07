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Янбаев: не хватает еврокубков, официальных матчей сборной. Надеюсь, Россия скоро вернётся

Янбаев: не хватает еврокубков, официальных матчей сборной. Надеюсь, Россия скоро вернётся
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Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара» Ренат Янбаев выразил сожаление, что одарённые молодые игроки вроде Алексея Батракова не имеют возможности показать себя в еврокубках и на турнирах сборных.

«Ну конечно, грустно. Из-за этого и уровень футбола у нас немного падает. Не хватает еврокубков, официальных матчей сборной. Но я думаю, что в скором времени это всё решится и мы вернёмся. Наш руководитель всё время говорит, что Лев Яшин и Григорий Федотов вообще не сыграли ни одного матча в еврокубках. Он против того, чтобы наши футболисты уезжали в Европу — Головин, Миранчуки и так далее. Считает, что это ослабляет наш чемпионат. Ему как болельщику хочется смотреть на игру сильных российских футболистов в наших клубах. А я сам футболист и считаю, что для развития карьеры нужно ехать. Там совсем другой уровень, высший класс. Конечно, когда приезжали Халк, Витсель, Чорлука, Диарра — а я со всеми ими поиграл — чемпионат России был гораздо интереснее, зрелищнее», — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полную версию интервью с Янбаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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