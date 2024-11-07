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Янбаев: уже в школе ЦСКА никто не сомневался, что Акинфеев станет супервратарём

Янбаев: уже в школе ЦСКА никто не сомневался, что Акинфеев станет супервратарём
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Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара» Ренат Янбаев высказался об известном российском вратаре Игоре Акинфееве.

«Игорьку первое время роста чуть-чуть не хватало. Но класс уже был виден — даже по тому, как он мяч выбивал. Никто не сомневался, что он станет таким супервратарём. Сразу было видно: растёт будущая звезда. Серьёзно. Я же с ним тренировался каждый день. У нас два года разницы: я 1984 года, а он — 1986-го. Когда я пришёл на тренировку в 10 лет, он тоже играл с 1984-м. Потом, через пару лет, его спустили в 1985-й, потому что этот возраст у нас был очень сильный. А затем Акинфеева резко забрали в дубль — и сразу в основу. Дальше уже сам знаешь: матч с «Крыльями», отбитый пенальти — и пошло-поехало», — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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