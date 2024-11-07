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Защитник ЦСКА Виллиан Роша и гендиректор Роман Бабаев прибыли на заседание КДК РФС

Защитник ЦСКА Виллиан Роша и гендиректор Роман Бабаев прибыли на заседание КДК РФС
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша и генеральный директор клуба Роман Бабаев приехали на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее Вилиан Роша был удалён в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоялась в субботу, 2 ноября. Главный судья Алексей Сухой показал красную карточку игроку на 57-й минуте после массовой потасовки. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0. После матча в протоколе было отмечено, что Виллиан Роша после удаления схватил за руку резервного арбитра.

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