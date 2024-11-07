Марцел Личка прибыл на заседание КДК РФС

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Ранее он был приглашён на заседание комитета из-за поведения на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом». На ней Личка нецензурно охарактеризовал игру своей команды.

Напомним, матч Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом» состоялся в прошлую пятницу, 1 ноября. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. На послематчевой пресс-конференции Личка жёстко высказался об игре своей команды, охарактеризовав её ненормативной лексикой.