Аршавин — о Роше: наверное, он должен получить максимальное наказание за драку

Бывший российский футболист, а ныне заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о драке, которая произошла между футболистами ЦСКА и «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ.

— Как вам драка в дерби «Спартака» и ЦСКА? Виллиан Роша не кажется вам очень токсичным игроком?

— У каждого бывают такие матчи. У кого-то больше, у кого-то меньше. Не хочу говорить, что Роша — какой-то злостный преступник. По правилам он, наверное, будет наказан…

— На несколько матчей.

— Он ударил человека, а это дисквалификация больше чем на две игры. Ещё и схватил судью… Наверное, должен получить максимальное наказание, — приводят слова Аршавина «Известия».

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» состоялся 2 ноября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые.