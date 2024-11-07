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Аршавин — о Роше: наверное, он должен получить максимальное наказание за драку

Аршавин — о Роше: наверное, он должен получить максимальное наказание за драку
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Бывший российский футболист, а ныне заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о драке, которая произошла между футболистами ЦСКА и «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ.

— Как вам драка в дерби «Спартака» и ЦСКА? Виллиан Роша не кажется вам очень токсичным игроком?
— У каждого бывают такие матчи. У кого-то больше, у кого-то меньше. Не хочу говорить, что Роша — какой-то злостный преступник. По правилам он, наверное, будет наказан…

— На несколько матчей.
— Он ударил человека, а это дисквалификация больше чем на две игры. Ещё и схватил судью… Наверное, должен получить максимальное наказание, — приводят слова Аршавина «Известия».

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» состоялся 2 ноября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые.

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