Главный тренер «Динамо» Личка: ожидания от заседания КДК? Со мной мой телохранитель

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал свой приезд на заседание КДК РФС.

— Какие у вас ожидания?

— Не знаю. У меня всё хорошо. Со мной мой телохранитель (показывает на свою жену. — Прим. «Чемпионата»), если кто-то хочет сделать плохо, она сделает всё как надо (смеётся), — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, матч Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом» состоялся в прошлую пятницу, 1 ноября. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. На послематчевой пресс-конференции Личка жёстко высказался об игре своей команды, охарактеризовав её ненормативной лексикой.