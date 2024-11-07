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Нападающий «Ростова» Роналдо: как только начну забивать, уже не остановлюсь

Нападающий «Ростова» Роналдо: как только начну забивать, уже не остановлюсь
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Нападающий «Ростова» Роналдо высказался о своей игре и результативности в нынешнем сезоне.

«Если говорить о моих результатах в этом сезоне, то я мог бы забить и побольше. Главное — помогать команде. Впереди ещё много матчей. Можете не сомневаться, как только начну забивать, уже не остановлюсь», — сказал Роналдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Роналдо выступает за «Ростов» с января этого года, в 12 матчах второй части российского сезона отметился шестью голами. В этой кампании нападающий забил шесть мячей в 16 матчах во всех турнирах. Действующий контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.

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