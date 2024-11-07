Игрок «Спартака» Литвинов приехал на заседание КДК РФС по драке в дерби с ЦСКА
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов не стал рассказывать об ожиданиях от заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Ранее он был удалён в матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:0) после массовой потасовки.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
«Настроение великолепное. Без комментариев о том, чего жду от заседания», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 25 очков за 14 матчей. ЦСКА (24) располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (36).
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