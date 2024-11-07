Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — ПАОК. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Литвинов приехал на заседание КДК РФС по драке в дерби с ЦСКА

Игрок «Спартака» Литвинов приехал на заседание КДК РФС по драке в дерби с ЦСКА
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов не стал рассказывать об ожиданиях от заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Ранее он был удалён в матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:0) после массовой потасовки.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Настроение великолепное. Без комментариев о том, чего жду от заседания», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 25 очков за 14 матчей. ЦСКА (24) располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (36).

Материалы по теме
«После ЦСКА — «Спартак» бан Роше прилетит по полной». Судейство 14-го тура РПЛ
«После ЦСКА — «Спартак» бан Роше прилетит по полной». Судейство 14-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android