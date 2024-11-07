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Сутормин: в 90-х кричали «Спартак» — позор российского футбола»?

Сутормин: в 90-х кричали «Спартак» — позор российского футбола»?
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Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин высказался о негативных кричалках про санкт-петербургский «Зенит».

— Как реагировали на то, что на трибунах звучала кричалка про «Зенит», та самая?
— Спокойно реагирую. Пиар-акция какая-то, все кричали. Понятно, что «Зенит» много лет выигрывает чемпионат, не любят его. Интересный вопрос — «Спартаку» в 90-х кричали «Спартак» — позор российского футбола»? Понятно, что это эмоции. В прошлом году у других команд был шанс завоевать титул. Но они этим шансом не воспользовались. А «Зенит» становится чемпионом уже шесть лет подряд, — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Напомним, Сутормин выступает за «Ростов» на правах аренды. О переходе Алексея в «Ростов» «Зенит» объявил 15 августа. Алексей перешёл в санкт-петербургский клуб летом 2019 года. За этот период он принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами в составе сине-бело-голубых.

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