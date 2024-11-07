Федерико Вальверде удивлён словами Анчелотти о том, что у него проблемы со спиной — COPE

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде в недоумении из-за слов тренера команды Карло Анчелотти. Итальянец заменил игрока в матче с «Миланом» (1:3) в Лиге чемпионов, связав это с травмой спины, которой у Вальверде нет. Об этом сообщает COPE.

«С ним всё в порядке. Он был удивлён словами своего тренера. Это ложь, что у него проблемы со спиной. Он не понимает, почему в среду [6 ноября] просочились новости о том, что у него проблемы», — пишет корреспондент испанского издания COPE Хави Гомес.

Следующую встречу «Реал» Мадрид проводит на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу с «Осасуной». Матч пройдёт 9 ноября, начало в 16:00 мск. После 13 туров «Реал» Мадрид идёт на второй строчке в турнирной таблице, имея матч в запасе: выездная игра с «Валенсией» была перенесена из-за наводнения на юге Испании.