Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — ПАОК. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федерико Вальверде удивлён словами Анчелотти о том, что у него проблемы со спиной — COPE

Федерико Вальверде удивлён словами Анчелотти о том, что у него проблемы со спиной — COPE
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде в недоумении из-за слов тренера команды Карло Анчелотти. Итальянец заменил игрока в матче с «Миланом» (1:3) в Лиге чемпионов, связав это с травмой спины, которой у Вальверде нет. Об этом сообщает COPE.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

«С ним всё в порядке. Он был удивлён словами своего тренера. Это ложь, что у него проблемы со спиной. Он не понимает, почему в среду [6 ноября] просочились новости о том, что у него проблемы», — пишет корреспондент испанского издания COPE Хави Гомес.

Следующую встречу «Реал» Мадрид проводит на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу с «Осасуной». Матч пройдёт 9 ноября, начало в 16:00 мск. После 13 туров «Реал» Мадрид идёт на второй строчке в турнирной таблице, имея матч в запасе: выездная игра с «Валенсией» была перенесена из-за наводнения на юге Испании.

Материалы по теме
Мбаппе недоволен позицией, на которой его использует Анчелотти в «Реале» — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android