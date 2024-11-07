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Ренат Янбаев: в этом сезоне шесть команд способны выиграть чемпионат России

Ренат Янбаев: в этом сезоне шесть команд способны выиграть чемпионат России
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Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара» Ренат Янбаев высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В этом сезоне у нас такой чемпионат, что все пять перечисленных команд («Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак». — Прим. «Чемпионата») плюс «Динамо» могут выиграть. Шансы примерно одинаковые. Чемпионат идёт ровно, и сейчас «Краснодар» на первом месте, хотя мы привыкли там видеть «Зенит». В прошлом сезоне мне тоже понравился чемпионат — тем, что судьба золота решалась в последнем туре. Все думали, что «Динамо» выиграет, а выиграл «Зенит». Ну, почти все (смеётся). Руководитель у нас за «Динамо» болеет. Я к нему в офис пришёл и сказал: «Поздравляю с чемпионством! Когда пойдём праздновать?» А он: «Не-не-не, «Динамо» не станет чемпионом». И вот так случилось», — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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