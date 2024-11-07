Анри — об успехах «Барселоны»: не думаю, что Флик начал новую эру, это сделал Хави
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Бывший французский нападающий «Барселоны» Тьерри Анри высказался о команде после её победы над «Црвеной Звездой» (5:2) в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Мартинес – 13' 1:1 Катомпа Мвумпа – 27' 1:2 Левандовски – 43' 1:3 Левандовски – 53' 1:4 Рафинья – 55' 1:5 Лопес Мартин – 76' 2:5 Милсон – 84'
«Я не думаю, что Флик начал новую эру… это сделал Хави. Флик продолжает то, что начал Хави, который дал возможность Кубарси, Ламину… Именно Хави поставил многих [молодых] игроков», — приводит слова Тьерри портал Relevo.
Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» в 2024 году. После 12 туров команда лидирует в чемпионате Испании по футболу. В Лиге чемпионов «Барселона» идёт на шестом месте из 36. Следующий матч подопечные Флика проведут на выезде с «Реалом Сосьедад» в Сан-Себастьяне в рамках Примеры 10 ноября. Начало встречи в 23:00 мск.
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