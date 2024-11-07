Анри — об успехах «Барселоны»: не думаю, что Флик начал новую эру, это сделал Хави

Бывший французский нападающий «Барселоны» Тьерри Анри высказался о команде после её победы над «Црвеной Звездой» (5:2) в Лиге чемпионов.

«Я не думаю, что Флик начал новую эру… это сделал Хави. Флик продолжает то, что начал Хави, который дал возможность Кубарси, Ламину… Именно Хави поставил многих [молодых] игроков», — приводит слова Тьерри портал Relevo.

Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» в 2024 году. После 12 туров команда лидирует в чемпионате Испании по футболу. В Лиге чемпионов «Барселона» идёт на шестом месте из 36. Следующий матч подопечные Флика проведут на выезде с «Реалом Сосьедад» в Сан-Себастьяне в рамках Примеры 10 ноября. Начало встречи в 23:00 мск.