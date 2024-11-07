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Алексей Сутормин: счастлив, что оказался в «Ростове»

Алексей Сутормин: счастлив, что оказался в «Ростове»
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Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин заявил, что всем доволен в своём новом клубе. Футболист, у которого по-прежнему действует контракт с «Зенитом», выступает за жёлто-синих на правах аренды.

— Вы довольны периодом в «Ростове»?
— Отношение ко мне хорошее, я всем доволен. Счастлив, что оказался здесь, — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Сутормина в «Ростов» на правах аренды «Зенит» объявил 15 августа. Алексей перешёл в санкт-петербургский клуб летом 2019 года. За этот период он принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами в составе сине-бело-голубых.

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