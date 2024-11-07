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Янбаев: Батракову в «Локо» не дадут зазвездиться. Там капитан хороший

Янбаев: Батракову в «Локо» не дадут зазвездиться. Там капитан хороший
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Бывший защитник «Локомотива» Ренат Янбаев высказался о молодой звезде железнодорожников Алексее Батракове.

— А Батраков? Не перехваливают его?
— Он лучший бомбардир, молодой, свой воспитанник, показывает очень зрелищную, хорошую, не по годам зрелую игру, поэтому его надо хвалить. Молодец парень. Тем более он сосед наш, тоже подмосковный. От Ногинска до Орехово-Зуева 30 минут езды. Мне Алексей очень нравится, рад за него.

— Не зазвездится молодой?
— Думаю, в «Локомотиве» не дадут. Там капитан хороший — Дима Баринов, — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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