Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — ПАОК. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» опубликовала заявление в связи со смертью болельщика на матче с «Бенфикой»

«Бавария» опубликовала заявление в связи со смертью болельщика на матче с «Бенфикой»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба немецкой «Баварии» в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовала сообщение о смерти болельщика на матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:15 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Мусиала – 67'    

«В матче общего этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» победа «Баварии» со счётом 1:0 отошла на второй план по печальному поводу. Неотложная медицинская помощь болельщику на трибунах «Альянц Арены» омрачила игру с самого начала. Из соображений благоразумия фанатский сектор отказался от обычной громкой поддержки команды, и клуб также сократил освещение этого матча.

Примерно через час после финального свистка до клуба дошла печальная новость о том, что фанат скончался по дороге в больницу. «Бавария» скорбит вместе с родными и близкими», — написано в заявлении.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android