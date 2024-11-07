«Бавария» опубликовала заявление в связи со смертью болельщика на матче с «Бенфикой»

Пресс-служба немецкой «Баварии» в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовала сообщение о смерти болельщика на матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0).

«В матче общего этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» победа «Баварии» со счётом 1:0 отошла на второй план по печальному поводу. Неотложная медицинская помощь болельщику на трибунах «Альянц Арены» омрачила игру с самого начала. Из соображений благоразумия фанатский сектор отказался от обычной громкой поддержки команды, и клуб также сократил освещение этого матча.

Примерно через час после финального свистка до клуба дошла печальная новость о том, что фанат скончался по дороге в больницу. «Бавария» скорбит вместе с родными и близкими», — написано в заявлении.