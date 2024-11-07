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«Зато мы забили им больше «Реала». Игрок «Црвены Звезды» — про 2:5 с «Барселоной»

«Зато мы забили им больше «Реала». Игрок «Црвены Звезды» — про 2:5 с «Барселоной»
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Словенский полузащитник «Цревны Звезды» Тими Элшник высказался после поражения в матче с «Барселоной» (2:5) в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Мартинес – 13'     1:1 Катомпа Мвумпа – 27'     1:2 Левандовски – 43'     1:3 Левандовски – 53'     1:4 Рафинья – 55'     1:5 Лопес Мартин – 76'     2:5 Милсон – 84'    

«Можно поздравить «Барсу», потому что у неё лучшие игроки в мире. Мы стараемся конкурировать, но, по крайней мере, можем сказать, что забили в матче с ними больше голов, чем «Реал» Мадрид», — приводит слова Элшника испанский журналист Мигель Бласкес в соцсети Х.

«Реал» Мадрид дома уступил «Барселоне» со счётом 0:4 в матче 11-го тура Примеры 26 октября.

В четырёх матчах общего этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» не одержала ни одной победы, забив пять голов и пропустив 16. В следующем туре Лиги чемпионов сербская команда дома примет немецкий «Штутгарт» 27 ноября.

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