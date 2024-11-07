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КДК РФС оштрафовал «Спартак» из-за поведения болельщиков в дерби с ЦСКА

КДК РФС оштрафовал «Спартак» из-за поведения болельщиков в дерби с ЦСКА
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московский «Спартак» по итогам матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Красно-белые получили наказание от КДК за ненормативную лексику в кричалках своих болельщиков. Также обе команды оштрафованы за неподобающее поведение.

«Болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику в матче с ЦСКА. Клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

Также команды ЦСКА и «Спартак» за неподобающее поведение в дерби оштрафованы на 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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