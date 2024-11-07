КДК не стал дисквалифицировать Личку за нецензурную лексику на пресс-конференции

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет не стал дисквалифицировать главного тренера московского «Динамо» за ненормативную лексику на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Марцел Личка на послематчевой пресс-конференции произнёс ненормативную лексику. Это не относилось к кому-либо, а к игре команды во втором тайме. Учитывая, что не было оскорбления в адрес кого-либо, принято решение оштрафовать Личку на 50 тысяч рублей», — передает слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.