КДК РФС оштрафовал «Факел» за бросок болельщиками стаканчиков в судей
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что воронежский «Факел» оштрафован за броски болельщиками стаканчиков в судей на матче 14-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками». Встреча прошла 3 ноября и завершилась вничью — 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород).
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Химки
Химки
0:1 Руденко – 5' 1:1 Браими – 39'
«Факел» оштрафован на 50 тысяч рублей за бросок двух стаканчиков в судей. Факт попадания не зафиксирован», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
В составе «Химок» отличился Александр Руденко, за «Факел» забил Мохамед Браими.
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