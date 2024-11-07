КДК РФС оштрафовал «Факел» за бросок болельщиками стаканчиков в судей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что воронежский «Факел» оштрафован за броски болельщиками стаканчиков в судей на матче 14-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками». Встреча прошла 3 ноября и завершилась вничью — 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород).

«Факел» оштрафован на 50 тысяч рублей за бросок двух стаканчиков в судей. Факт попадания не зафиксирован», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В составе «Химок» отличился Александр Руденко, за «Факел» забил Мохамед Браими.