КДК РФС отказал «Спартаку» в отмене красной карточки Руслана Литвинова

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет отказал «Спартаку» в отмене красной карточки Руслану Литвинову за участие в потасовке во время матча 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

«Начали обсуждение с заявления об отмене красной карточки Литвинова. Мы в установленном порядке направили все видео в экспертно-судейскую комиссию. В ЭСК высказались: «Судья матча Сухой правильно удалил Литвинова. Произошло провокационное продолжительное воздействие рукой на лицо соперника с последующим толчком в этой же манере». Речь идёт об агрессивном поведении. На основании этого КДК принял решение отказать в отмене красной карточки», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.