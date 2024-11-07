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КДК РФС отказал «Спартаку» в отмене красной карточки Руслана Литвинова

КДК РФС отказал «Спартаку» в отмене красной карточки Руслана Литвинова
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет отказал «Спартаку» в отмене красной карточки Руслану Литвинову за участие в потасовке во время матча 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

«Начали обсуждение с заявления об отмене красной карточки Литвинова. Мы в установленном порядке направили все видео в экспертно-судейскую комиссию. В ЭСК высказались: «Судья матча Сухой правильно удалил Литвинова. Произошло провокационное продолжительное воздействие рукой на лицо соперника с последующим толчком в этой же манере». Речь идёт об агрессивном поведении. На основании этого КДК принял решение отказать в отмене красной карточки», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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