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В ЦСКА применили санкции к Роше после удаления в матче со «Спартаком»

В ЦСКА применили санкции к Роше после удаления в матче со «Спартаком»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что в ЦСКА применили санкции к защитнику Виллиану Роше после удаления в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Сначала выступил генеральный директор ЦСКА Бабаев, который заявил, что клуб за чистую игру и применил санкции к Роше», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» состоялся 2 ноября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые.

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