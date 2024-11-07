В ЦСКА применили санкции к Роше после удаления в матче со «Спартаком»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что в ЦСКА применили санкции к защитнику Виллиану Роше после удаления в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Сначала выступил генеральный директор ЦСКА Бабаев, который заявил, что клуб за чистую игру и применил санкции к Роше», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» состоялся 2 ноября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые.