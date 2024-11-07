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Стало известно, как Роша объяснил свои действия в адрес судьи в матче со «Спартаком»

Стало известно, как Роша объяснил свои действия в адрес судьи в матче со «Спартаком»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, как защитник московского ЦСКА Виллиан Роша объяснил свои действия в матче 14-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком» (0:2). После матча в протоколе было отмечено, что Виллиан Роша после удаления схватил за руку резервного арбитра.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Роша выступил и заявил, что раскаивается. Также сказал, что ему это несвойственно. Что касается резервного судьи, то Роша сказал: «Я несколько раз спросил, почему меня одного удалили? Он мне не ответил, я его взял и повернул», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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