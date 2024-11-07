Янбаев: Антон Миранчук молодец, что поехал в чемпионат Швейцарии. Не считаю его слабым

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара» Ренат Янбаев оценил переход Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Он молодец, что поехал в чемпионат Швейцарии. Я не считаю его слабым. Наверное, он давно хотел попробовать себя в Европе, как и брат. Я слышал, что у него были ещё какие-то варианты, но Антон выбрал Швейцарию», — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Миранчук присоединился к «Сьону» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Ранее футболист заявлял, что чемпионат Швейцарии может стать ступенькой на пути к более серьёзному европейскому опыту.