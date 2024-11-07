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Защитник ЦСКА Роша дисквалифицирован на три матча РПЛ за драку в дерби со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Роша дисквалифицирован на три матча РПЛ за драку в дерби со «Спартаком»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение дисквалифицировать защитника ПФК ЦСКА Виллиана Рошу на три матча за драку в дерби со «Спартаком». Игра 14-го тура РПЛ завершилась победой красно-белых со счётом 2:0. Во втором тайме между футболистами завязалась потасовка, в результате которой Роша ударил по лицу соперника.

«КДК принял санкции по совокупности нарушений — агрессивное поведение к сопернику и к официальному лицу матча. Роша дисквалифицирован на три матча РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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