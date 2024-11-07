Соболев: ответная игра с «Ахматом» простой не будет

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что в кубковом противостоянии с «Ахматом» ещё ничего не решено, несмотря на уверенную победу сине-бело-голубых в первой встрече.

— Победа над «Ахматом» получилась спокойной?

— Может, так просто со стороны казалось, но вообще матчи с «Ахматом» всегда непростые. Хорошо, что в первой встрече удалось выиграть со счётом 3:0, но будет ещё ответная встреча. Поэтому с точки зрения двухматчевого противостояния это ещё не показатель, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Ахматом» состоялся накануне, 6 ноября. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Евгений Кукуляк (Калуга). Итоговый результат — 3:0.