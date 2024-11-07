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КДК РФС дисквалифицировал игрока «Спартака» Литвинова на два матча РПЛ за потасовку

КДК РФС дисквалифицировал игрока «Спартака» Литвинова на два матча РПЛ за потасовку
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение о дисквалификации игрока «Спартака» Руслана Литвинова на два матча за потасовку в дерби с ЦСКА. Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась победой красно-белых со счётом 2:0. Во втором тайме между футболистами завязалась драка.

«КДК принял решение дисквалифицировать Литвинова на два матча РПЛ за агрессивное поведение в отношении соперника», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

КДК также дисквалифицировал на три матча Виллиана Рошу из ЦСКА.

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