КДК РФС дисквалифицировал игрока «Спартака» Литвинова на два матча РПЛ за потасовку

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение о дисквалификации игрока «Спартака» Руслана Литвинова на два матча за потасовку в дерби с ЦСКА. Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась победой красно-белых со счётом 2:0. Во втором тайме между футболистами завязалась драка.

«КДК принял решение дисквалифицировать Литвинова на два матча РПЛ за агрессивное поведение в отношении соперника», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

КДК также дисквалифицировал на три матча Виллиана Рошу из ЦСКА.