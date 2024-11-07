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Кечинов: Литвинов вообще не заслужил дисквалификации, тем более на 2 матча — он защищался

Кечинов: Литвинов вообще не заслужил дисквалификации, тем более на 2 матча — он защищался
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Бывший российский футболист Валерий Кечинов высказался о дисквалификации полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова. Сегодня, 7 ноября, стало известно, что КДК РФС отказал «Спартаку» в отмене красной карточки Литвинова за участие в потасовке во время матча 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

«Я считаю, что Литвинов вообще не заслужил дисквалификации. С его стороны была самооборона — он защищался от ударов Роши. Агрессии с его стороны не было, тем более не для двух матчей дисквалификации.

С дисквалификаций Роши я согласен — предполагал, что будет три-четыре матча», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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