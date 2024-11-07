Итоги КДК: игрок ЦСКА Роша дисквалифицирован на три матча, Литвинов из «Спартака» — на два

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил итоги нового заседания комитета. На нём рассматривалась драка в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак». Дерби завершилось со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

Так, защитник ЦСКА Виллиан Роша получил дисквалификацию на три матча за прямой удар в лицо сопернику. Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов, в свою очередь, дисквалифицирован на две игры — он толкнул соперника в лицо, что было расценено как провокация и агрессивное поведение.

Также обе команды оштрафованы на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение (большое количество жёлтых карточек).