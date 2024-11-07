Полузащитник «Спартака» Литвинов извинился перед Рошей за удар в лицо
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов извинился перед защитником столичного ЦСКА Виллианом Рошей за стычку в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
«Литвинов извинился перед Рошей на КДК. Роша, не дожидаясь перевода, сказал на русском: «Я принимаю извинения», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
Сегодня, 7 ноября, решением КДК оба футболиста получили дисквалификации: Роша — на три матча, Литвинов — на два.
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