Полузащитник «Спартака» Литвинов извинился перед Рошей за удар в лицо

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов извинился перед защитником столичного ЦСКА Виллианом Рошей за стычку в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.

«Литвинов извинился перед Рошей на КДК. Роша, не дожидаясь перевода, сказал на русском: «Я принимаю извинения», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 7 ноября, решением КДК оба футболиста получили дисквалификации: Роша — на три матча, Литвинов — на два.