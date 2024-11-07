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Янбаев: «Красное Знамя» — частный клуб, такой мини-«Краснодар». Но для ФНЛ нужны спонсоры

Янбаев: «Красное Знамя» — частный клуб, такой мини-«Краснодар». Но для ФНЛ нужны спонсоры
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Спортивный директор «Красного Знамени» из Ногинска Ренат Янбаев высказался о финансовом состоянии клуба.

— «Красное Знамя» — полностью частный клуб?
— Да, на 100%. Такой мини-«Краснодар».

— И как высоко ваши цели простираются?
— Всегда хочется большего. Но максимум, который руководство может выделить команде на сезон, — 25 млн рублей. Если в 2020 году с таким бюджетом можно было играть в ФНЛ-2, то сейчас там один взнос вырос в шесть раз. Соответственно, с этой суммой мы не сможем туда зайти. Может быть, только из-за этого на следующий год останемся в КФК. Сейчас ищем спонсоров, поскольку шаг вверх зависит только от финансов. Мы всё просчитываем. Заявиться-то и с 25 млн можно — на взнос, экипировку и даже на перелёты хватит. Но тогда зарплаты будут по 10 тысяч рублей и без премиальных. А ведь ещё молодёжка будет играть в чемпионате Московской области. У нас очень перспективный 2007 год, не хочется там бороться за выживание. Надеемся, что спонсоры найдутся и мы зайдём во Вторую лигу. Мы же выиграли всё по-честному, поэтому и хотим туда. Время ещё есть. В крайнем случае объявим сбор средств среди болельщиков — говорят, в Европе это работающая тема, — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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