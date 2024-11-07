В ЦСКА высказались о решении КДК РФС дисквалифицировать Рошу на три игры

Директор по коммуникациям московского ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать защитника армейцев Виллиана Рошу на три игры за драку в дерби со «Спартаком» (0:2).

«Мы благодарны арбитрам КДК РФС за комплексную оценку всех рассматриваемых и очень событийных эпизодов. Считаем решение КДК максимально взвешенным и справедливым. Со стороны клуба к игроку также будут применены штрафные санкции.

В свою очередь, Виллиан, как и говорил уже ранее, раскаивается за свою несдержанность и принёс извинения как судейской бригаде, так и команде и болельщикам. И тем не менее в текущей ситуации мы рады, что Виллиан всё-таки сможет помочь команде в уходящем календарном году не только в Кубке России, но и в РПЛ», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.