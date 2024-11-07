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Янбаев: очень нравится «Локо» Галактионова. Молодые россияне играют агрессивно, зрелищно

Янбаев: очень нравится «Локо» Галактионова. Молодые россияне играют агрессивно, зрелищно
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Ренат Янбаев высказался о команде железнодорожников, которая удачно выступает в текущем сезоне. Он отметил, что костяк «Локомотива» состоит из молодых россиян, что очень ему нравится.

«Мне очень нравится, как «Локомотив» сейчас играет, как Галактионов работает. Костяк команды составляют молодые россияне и играют быстро, агрессивно, зрелищно», — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, «Локомотив» идёт на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Лидирует в РПЛ «Краснодар».

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