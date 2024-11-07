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Экс-хавбек «Рубина» Рязанцев: Семак — легендарная личность для нашего футбола

Экс-хавбек «Рубина» Рязанцев: Семак — легендарная личность для нашего футбола
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Бывший полузащитник «Рубина» Александр Рязанцев высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Семак – уникальный человек и футболист. Дай бог, чтоб у него всё продолжало получаться, я очень за него рад. И рад, что я сумел с ним поиграть и немного потренироваться под его руководством. Семак – легендарная личность для нашего футбола», — приводит слова Рязанцева Metaratings.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Накануне, 6 ноября, состоялся матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом». Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Евгений Кукуляк (Калуга). Итоговый результат — 3:0.

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