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Смородская: € 22 млн — неадекватная цена за Пиняева. Я бы за него максимум € 5 млн дала

Смородская: € 22 млн — неадекватная цена за Пиняева. Я бы за него максимум € 5 млн дала
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на рейтинг CIES с самыми дорогими игроками до 21 года в Европе. В этот список вошёл и Сергей Пиняев из «Локомотива». Стоимость 20-летнего россиянина оценена в € 22,3 млн. Смородская считает эту сумму «неадекватной». Она считает, что реальный ценник Пиняева — € 5 млн.

«€ 22 млн — неадекватная цена за Пиняева. Думаю, никто не купит его за такие деньги. Европейские клубы точно не предложат такую сумму. Я не футбольный агент, конечно, но я бы за Пиняева дала максимум € 5 млн», — приводит слова Ольги Смородской интернет-портал Metaratings.

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