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В КДК объяснили, почему дисквалифицировали Рошу на 3 матча, а не 4, как Соболева в 2022-м

В КДК объяснили, почему дисквалифицировали Рошу на 3 матча, а не 4, как Соболева в 2022-м
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, почему комитет дисквалифицировал защитника ЦСКА Виллиана Рошу на три матча, а не четыре, как нападающего Александра Соболева в 2022 году.

«В оскорбительном жесте Соболева в 2022 году был цинизм. Там совсем другая статья, которая связана с жестом. Более того, этот жест обогащён цинизмом и показан на стадионе, где присутствуют дети и женщины. А в дерби была потасовка. Цинизм и потасовка — разные вещи», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 7 ноября, стало известно, что защитник ЦСКА Роша дисквалифицирован на три матча РПЛ за драку в дерби со «Спартаком».

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